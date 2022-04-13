Челябинск, 13 апреля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. В Челябинске за взятку арестован замначальника антикоррупционного отдела полиции Миасса. Об этом пишут СМИ.

Sledcom.ru Суд

По данным изданий, ему вменяют посредничество в передаче взятки. Деньги якобы предназначались сотруднику Следственного комитета за прекращение уголовного дела. Но следователь отказался от вознаграждения и сообщил руководству.

Под стражей полицейский пробудет до 11 июля. Такое решение 13 апреля вынес Центральный райсуд.