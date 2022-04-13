Москва, 13 апреля, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Главным фактором, который влияет на рост цен в России заключается в разрыве логистических цепочек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил экономист Сергей Хестанов.

ИА REGNUM Инфляция

По мнению эксперта, старые маршруты поставок разрушены. При этом новые ещё не созданы. Это неизбежно ведет к ускорению инфляции.

«Основной фактор, который будет влиять на инфляцию – это сбой в цепочках поставок. Привычным способом поставлять товары не получится и нужно будет искать альтернативные каналы. Это требует времени, средств и большой организационной работы. Сейчас невозможно спрогнозировать сколько это займет времени», — сказал Хестанов.