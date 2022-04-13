Барселона, Испания, 13 апреля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги Европы УЕФА 2021/22 с франкфуртским «Айнтрахтом».

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

«Нам надо поработать над тем, как не терять мяч. Нам предстоит сыграть перед своими болельщиками, и этот фактор будет в нашу пользу. Никаких оправданий быть не может. Мы «Барселона», клуб с самыми большими амбициями. Мы обязаны победить и показать хороший футбол», — цитирует Хави издание испанское издание Marca.

Первый матч «Айнтрахта» с «Барселоной», проходивший 7 апреля во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена», завершился со счетом 1:1. Ответный матч состоится завтра, 14 апреля, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.