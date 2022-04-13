Вашингтон, , 18:50 — REGNUM Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена вновь снизился до 41%, что снижает надежды Демократической партии на победу на ноябрьских выборах, сообщает 13 апреля Reuters со ссылкой на результаты опроса, проведённого совместно с компанией Ipsos.

Джо Байден (сс) Marc Nozell

Отметим, что в середине марта рейтинг главы Белого дома упал до минимума в 40%. Позже он поднялся до 45%, но затем вновь снизился до 41%. Агентство связывает падение рейтинга с недовольством большинства американцев высокой инфляцией.

Опрос показал, что американцы хотят, чтобы Байден уделял первоочередное внимание экономическим вопросам. При этом 27% респондентов заявили, что экономика сегодня является самой важной проблемой для Соединенных Штатов.

Напомним, рейтинг одобрения президента США находится ниже уровня в 50% с августа 2021 года.

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