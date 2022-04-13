Мичуринск, Тамбовская область, 13 апреля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В Тамбовской области по подозрению в убийстве односельчанина задержан 55-летний житель села Зелёный Гай. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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Утром 7 апреля в одном из домов села Зеленый Гай Мичуринского района нашли тело 51-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, 6 апреля двое мужчин распивали спиртные напитки в доме у одного из них. Гостю «показались оскорбительными высказывания» хозяина дома в адрес его детей, и он избил собутыльника металлической цепью. Утром следующего дня потерпевшего обнаружили мертвым. Причиной смерти стала травма головы и множественные переломы ребер.

Подозреваемый заключен под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью человека.