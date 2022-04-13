Москва, , 18:38 — REGNUM Российско-украинские переговоры продолжаются в онлайн-формате, сообщила 13 апреля журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

Мария Захарова «Продолжаются российско-украинские переговоры об урегулировании ситуации на Украине, они ведутся в онлайн-формате».

Российский дипломат уточнила, что участники переговоров обсуждают тему «нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины». Кроме того, ведётся разговор о денацификации и демилитаризации Украины.

По словам Захаровой, на переговорах также обсуждается вопрос восстановления статуса русского языка на Украине, «признание территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР».

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