Москва, 13 апреля 2022, 18:38 — REGNUM Российско-украинские переговоры продолжаются в онлайн-формате, сообщила 13 апреля журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российский дипломат уточнила, что участники переговоров обсуждают тему «нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины». Кроме того, ведётся разговор о денацификации и демилитаризации Украины.
По словам Захаровой, на переговорах также обсуждается вопрос восстановления статуса русского языка на Украине, «признание территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР».
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