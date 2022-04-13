Бостон, США, 13 апреля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Власти американского города Бостона усилят охрану в метро в преддверии Бостонского марафона после массовой стрельбы в метро Нью-Йорка, сообщает 13 апреля Reuters.

HenrikRomby Взрыв на Бостонском марафоне. 2013

При этом организаторы забега подчеркнули, что участникам соревнований ничто не угрожает.

Накануне, 12 апреля, в одном из вагонов в метро Бруклина мужчина в противогазе взорвал дымовую шашку и открыл стрельбу, в результате чего пострадали десять человек. Полученные ими ранения не угрожают жизни пострадавших. Полиция продолжает розыск преступника.

Напомним, ранее было объявлено, что проживающие на родине граждане России и Белоруссии, которые зарегистрировались для участия в Бостонском марафоне 2022 года, не будут допущены до забега. Своё решение организаторы марафона объяснили проведением Россией специальной военной операции на Украине.