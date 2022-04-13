13 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 20:12 — REGNUM Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Россия возобновит лунную программу, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 13 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Космос Иван Шилов © ИА REGNUM

«Замечательно! Россия действительно впереди планеты всей!» — считает Пётр П.

Многие пользователи пришли к выводу, что возобновление лунной программы России напрашивалось само собой. Наша страна — одна из немногих, которые способны доставить аппараты на спутник нашей планеты.

«Давно пора! Нынешняя ситуация показала, что лучший союзник России — это сама Россия. У нас осталось много разработок от гениальных инженеров прошлого, это будет великолепной базой для дальнейшей борьбы за первенство в космической гонке. Уже сейчас идёт строительство Национального космического центра в Москве, в котором по предварительным оценкам будут трудиться 20 тысяч инженеров и учёных. Космос — это наше будущее!» — уверена Ева М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия способна произвести на свет самый передовой аппарат для полёта в космос, а также для высадки на Луну.

«Наука в России прямо очень хорошо развивается! Очень здорово, что не останавливается и продолжает идти! У нас не только передовое вооружение будет, как гиперзвук, к примеру, но ещё и космос будет нами занят», — отмечает Виктория А.

Часть людей полагает, что достижения в космосе поднимут Россию в глазах всего мира и принесут нашей стране большую славу, выражающуюся, в том числе и области финансов.

«Ох, неплохо бы, на самом деле. «Луна 25» — сильный проект, который может показать миру, насколько сильная российская космонавтика и вообще, какова она в деле. Победы в космосе означают большие победы на земле. Весь мир будет смотреть на нас. Кто-то будет завидовать, а кто-то мечтать посотрудничать и тоже прикоснуться к космосу», — указывает Виктория К.

Российский аппарат «Луна-25» Pline

Ряд пользователей указывает на то, что лунная программа означает, что вся страна переходит на мобилизационные рельсы, а значит, производственный рост приведёт в последствии и к экономическому.

«Космос это не только космонавты. Это миллионы людей, которые, не жалея себя, готовят, подготавливают ракеты, площадки для запуска. А сколько людей так же, не жалея себя, изготавливает, подготавливают для изготовлению различных узлов, блоков и различное оборудование для запуска, тестирования ракет, космонавтов. Тот, кто эти блоки и узлы создаёт на бумаге, кто занимается обеспечением компонентный базой для изготовления всего этого!» — напомнил Игорь В.

Нашлись и те, кто отмечают, что злопыхатели будут смеяться над нами, но они заткнутся, когда российские космонавты будут рассекать по луне на отечественном луноходе.

«Супер! Космическая программа — это вам не кот начхал. Мало кто её может себе позволить. Ну, а хомячки могут ниже пошутить про батут. Завистливо так пошутить… Им так хотелось, чтобы и в самом деле был батут, но батут только у них в голове», — подметил Олег Б.

Напомним, 12 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в ходе беседы с работниками космодрома «Восточный» о том, что Россия возобновит лунную программу. Глава государства отметил, что национальная лунная программа «Луна-25» будет реализована в срок собственными технологическими силами страны.