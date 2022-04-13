Бакэу, Румыния, 13 апреля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека погибли и семеро получили травмы различной степени тяжести в результате масштабного ДТП на магистральном автомобильном шоссе в уезде Бакэу на северо-востоке Румынии. Об этом 13 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Konstantinos Stampoulis ДТП

По предварительным данным, инцидент произошел в 14:30 по местному времени, когда в районе населенного пункта Рэкэчуни трассы Е85 столкнулись четыре автомобиля, включая грузовик и микроавтобус.

Разбитые транспортные средства полностью блокировали движение на указанном отрезке дороги. Расследованием обстоятельств аварии занимается прокуратура Бакэу.