Москва, , 18:13 — REGNUM Число антироссийских санкций будет продолжать расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил экономист Сергей Хестанов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению эксперта, подобные действия продиктованы политической мотивацией, а не экономической целесообразностью. Вместе с тем, Евросоюз опасается, что санкции продолжат оказывать негативное влияние на его собственную экономику. Поэтому количество ограничений в отношении России будет расти, но по-настоящему серьезных санкций Запад вводить не будет.

«Мне кажется, что Евросоюз не остановится. Ситуация будет развиваться, но в текущем моменте большая часть санкций, которые можно реализовать быстро, уже реализована. Я думаю, новые санкции вводят чисто из политических соображений. Политикам нужно показать, что они что-то делают и они номера пакетов санкций увеличивают. Это в принципе обычное явление», — сказал Хестанов.

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