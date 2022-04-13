Загреб, , 18:28 — REGNUM Украинский беспилотник, который месяц назад упал в столице Хорватии Загребе, нёс на борту бомбу, содержащую неопознанное взрывчатое вещество. Об этом говорится в отчете о результатах расследования Областной государственной прокуратуры, который был представлен 13 апреля.

Боевой беспилотник

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Представители прокуратуры сообщили журналистам, что 10 марта в Загребе при столкновении дрона советского производства с землей взорвалась бомба, которую летательный аппарат нес на борту, но она содержала не боевую взрывчатку наподобие ТНТ, а «высокоэнергетическое, но не конвенциональное вещество, которое во время взрыва полностью растворилось», и поэтому невозможно определить, о каком наполнении идет речь.

Майор хорватской армии Миле Томич добавил, что на месте крушения дрона были обнаружены части авиабомбы ОФАБ 100−120 и детонатор АВУ-ЕТ 350Ф, передает портал INDEX.

Напомним, что в ночь на 11 марта беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в зеленой зоне в одном из районов Загреба. Позже телеканал HRT сообщил, что украинский беспилотник, упавший в столице Хорватии, нес авиабомбу массой 120 кг, которая взорвалась на земле.