Москва, , 08:49 — REGNUM Новая Москва полностью обеспечена объектами здравоохранения. К той или иной поликлинике прикреплены 100% всех желающих, в количественном выражении это 400 тыс человек, об этом в среду, 13 апреля, заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Добрый доктор Айболит Цитата из м/ф «Доктор Айболит». реж. Давид Черкасский. 1984. СССР

«Поликлиники небольшие появились в населенных пунктах, от которых далеко до медицинских учреждений», — отметил чиновник.

Также чиновник ответил на жалобы жителей тех населенных пунктов, которые пока не охвачены первичной медицинской помощью. Многие в ТиНАО жалуются на неудобства и просят власти открыть хотя бы ФАПы.

По словам Жидкина, открытие ФАПов возможно, но для этого требуется время, поскольку одномоментно решить проблему сложно.

«Постепенно в течение нескольких лет, мы окончательно эту ситуацию сбалансируем», — заключил руководитель департамента развития новых территорий Москвы.

Напомним, что ранее Владимир Жидкин высказал предположение о том, что против строительства гигантской школы в реликтовом Троицком лесу, протестует небольшая группа бездетных троичан.

Подробности читайте здесь: Чиновник: в Троицке против строительства школы протестуют бездетные