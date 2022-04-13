Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Мексиканские дальнобойщики второй день подряд протестуют против приказа губернатора американского штата Техас об усилении проверок на пограничных пунктах, что привело к сбоям в цепочке поставок из-за возникших пробок, сообщает 13 апреля Reuters.

Бескрайний Техас Цитата из к/ф «Любой ценой». реж Дэвид Маккензи. 2016. США

Правительство Мексики официально осудило решение властей Техаса, указав, что задержки грозят значительными потерями как американским, так и мексиканским предприятиям.

На прошлой неделе губернатор Техаса Грегг Эбботт предписал пограничникам усилить проверки транспортных средств на границе с целью борьбы с контрабандой товаров и похищением людей.

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