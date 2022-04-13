Дубай, ОАЭ, 13 апреля 2022, 18:50 — REGNUM Российский певец Егор Крид (Егор Булаткин) поделился информацией о своём психическом состоянии во время отдыха в Дубае (ОАЭ). Об этом пишет издание StarHit 13 апреля.
«Две недели не было панических атак! Это мой рекорд за последнее время. Но вчера словил очень неприятную за ужином, и сегодня состояние предпаническое какое-то из-за недосыпа, а еще потому, что обгорел», — заявил певец. Также Крид признался, что на его состояние негативно влияет климат в ОАЭ, поэтому в ближайшее время он планирует вернуться в Россию.
Напомним, что в феврале 2022 года стало известно о том, что Егор Крид покинул территорию России. Позднее певец заявил о том, что стал резидентом ОАЭ.
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