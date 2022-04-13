Тула, , 18:04 — REGNUM В Тульской области на государственном аптечном складе находится пятимесячный запас лекарственных препаратов. Правительство региона совместно с поставщиками держит на контроле ситуацию с лекарственным обеспечением жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 апреля в управлении пресс-службы правительства Тульской области по итогам посещения зампредседателя правительства области — министра здравоохранения Дмитрия Маркова центрального фармацевтического склада ООО «Здравсервис». Поездка состоялась по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Центральный фармсклад ООО «Здравсервис» Управление пресс-службы правительства Тульской области

Марков подчеркнул, что власти делают все для того, чтобы обеспечить людей лекарствами.

«На государственном аптечном складе есть пятимесячный запас препаратов для наших граждан льготных категорий. Но большинство жителей волнуют наличие лекарств в розничной сети и цены на них», — подчеркнул Дмитрий Марков.

Как сообщил президент группы компаний «Здравсервис» Дмитрий Сокол, обычно из 17 тысяч наименований препаратов на складе отсутствует около тысячи, сегодня – более двух тысяч. По его данным, дефицит наблюдается во всех категориях: лекарства, очки, бинты, как отечественного, так и импортного производства. Проблему рассчитывают решить за счёт продукции отечественных производителей. Что касается цен на жизненно важные лекарства, то благодаря госрегулированию они стабилизированы.

Дмитрий Марков подчеркнул, что губернатор поручил держать ситуацию с поставками лекарств на контроле и содействовать поставщикам в поиске контрагентов по закупке наиболее востребованных препаратов. О фактах необоснованного завышения цен на лекарства в аптеках будет сообщаться в Федеральную антимонопольную службу.

«Необходимо сохранять стабильные поставки лекарств в аптеки региона, оперативно реагировать на спрос со стороны жителей и не допускать дефицита жизненно важных препаратов», — отметил ранее глава Тульской области.

Дмитрий Марков также посетил областной аптечный склад, где проверил наличие лекарственных препаратов для льготных категорий граждан.