Астрахань, , 18:02 — REGNUM В Астраханской области бывший начальник управления образования, молодежной политики и спорта администрации Приволжского района признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Начальник управления знал, что строительная фирма ООО СК «Юг-Альянс» не строительство детского сада на 60 мест в селе Атал Приволжского района, но подписал муниципальный контракт на покупку строения. Стройфирма ООО СК «Юг-Альянс», подконтрольная бывшему главе Приволжского района, получила за недостроенный детсад более 40 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Чиновнику назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и лишением права занимать определенные должности сроком на два года.

Также в суд было направлено уголовное дело в отношении бывшего главы Приволжского района, который обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве, и бывшего начальника отдела архитектуры и градостроительства Приволжского района, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.