Казань, , 18:01 — REGNUM В Татарии с начала пандемии провели 6 026 149 лабораторных исследований для выявления заражения коронавирусом. Соответствующие данные 13 апреля опубликованы на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.

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По информации ведомства, в республике за последние сутки выявлено 252 носителя новой коронавирусной инфекции. На коронавирус за минувший день провели 12 093 тестирования.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии всего зарегистрировано 140 624 случая заражения коронавирусом, выздоровели 134 608 пациентов, скончались 1925 человек.

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