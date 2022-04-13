Лос-Анджелес, США, , 18:12 — REGNUM Адвокаты американского актера Джонни Деппа выступили со вступительным словом перед присяжными в суде по делу о клевете экс-супруги актера Эмбер Хёрд, сообщает 13 апреля Reuters.

Джонни Депп Georges Biard

Депп подал иск против Хёрд на сумму $50 миллионов. 58-летний актёр утверждает, что Хёрд опорочила его статьёй от 2018 года в газете Washington Post, в которой заявила о том, что стала жертвой домашнего насилия.

В публикации Хёрд не назвала актёра по имени, тем не менее адвокат Деппа заявил, что статья нанесла ущерб кинокарьере и репутации его клиента.

Сам Депп отверг все обвинения в насилии, указав в иске, что Хёрд тщательно продумала мистификацию ради продвижения собственной карьеры.

Напомним, в ноябре 2020 года Джонни Депп проиграл в суде дело о клевете против The Sun. В 2018 году издание в публикации, посвящённой обвинениям Хёрд в отношении бывшего супруга, назвала Деппа «мужем-садистом».