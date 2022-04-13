Париж, , 17:56 — REGNUM Кандидат в президенты Франции, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила за оказание военной помощи нацистскому режиму Украины.

Марин Ле Пен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом она заявила 13 апреля на пресс-конференции по вопросам внешней политики.

«Да — оружию, да — защитному снаряжению, да - разведданным», — сказала Ле Пен о французской военной помощи Киеву.

Напомним, по итогам первого тура выборов действующий президент Франции Эммануэль Макрон получил 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Второй тур выборов назначен на 24 апреля.

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