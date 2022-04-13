Киев, 13 апреля 2022, 17:55 — REGNUM Задержанный на Украине лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук должен быть освобождён. С таким заявлением обратилась 13 апреля к украинскому президенту Владимиру Зеленскому жена Медведчука Оксана Марченко.
Призвав украинского президента принять все немедленные действия по освобождению Медведчука, которого незаконно удерживает СБУ, Марченко сказала:
Напомним, Медведчука в рамках так называемой спецоперации задержала накануне, 12 апреля, СБУ.
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