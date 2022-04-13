Киев, , 17:55 — REGNUM Задержанный на Украине лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук должен быть освобождён. С таким заявлением обратилась 13 апреля к украинскому президенту Владимиру Зеленскому жена Медведчука Оксана Марченко.

Оксана Марченко Omcf.org.ua

Призвав украинского президента принять все немедленные действия по освобождению Медведчука, которого незаконно удерживает СБУ, Марченко сказала:

«Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал её территорию. Он всегда выступал за мир и диалог, согласие в Украине. И вам, господин президент, это очень хорошо известно.

Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам – вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности. И я жду вашего ответа».

Напомним, Медведчука в рамках так называемой спецоперации задержала накануне, 12 апреля, СБУ.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков заявил, что Медведчука нельзя обменять на украинских военнопленных