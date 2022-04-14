Тегеран, 14 апреля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. 12 апреля генеральный директор таможенной службы провинции Южный Хорасан заявил, что иранские спецслужбы конфисковали 570 кг промышленных наркотиков на пограничном переходе Махируд. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Хасан Рахимизаде заявил, что иранские спецслужбы в сотрудничестве с таможней провинции Южный Хорасан смогли изъять 570 кг метамфетамина на пограничном переходе Махируд, расположенном вдоль восточной границы Ирана с Афганистаном.

По его словам, партия наркотиков была профессионально спрятана в грузовиках, въезжавших в Иран с афганской границы.

Иран, имеющий общую границу с Афганистаном, используется в качестве основного канала контрабанды афганских наркотиков наркобаронам в Европе.

Страна находится на передовой борьбы с незаконным оборотом наркотиков. До сих пор тысячи иранских военнослужащих приняли мученическую смерть, чтобы защитить мир от опасности наркотиков.