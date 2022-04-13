Курчатов, Курская область, , 17:53 — REGNUM Участники общественных слушаний поддержали проект производства изотопа кобальт-60 на Курской АЭС, сообщила пресс-служба областной администрации. Материалы обоснования лицензии направят на государственную экологическую экспертизу. Такая процедура была необходима, чтобы станция получила лицензию на выпуск новой продукции.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Кобальт-60 применяют для стерилизации медицинских инструментов и материалов, защиты пищевых продуктов от вредоносных бактерий, для стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур, обеззараживания и очистки промышленных стоков.

Процесс превращения поглотителя кобальт-59 в 60-й изотоп длится от 3,5 года до пяти лет, первая партия была загружена в ноябре 2018 года на четвёртом блоке Курской АЭС.

«Курская АЭС по-новаторски организовала новое направление деятельности. Программа производства кобальта-60 будет расширяться. Это надёжный бизнес, увеличение налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, дополнительные рабочие места. Важно, что в Курской области появляются новые компетенции по работе с радиохимическими веществами, что в целом влияет на развитие высокотехнологичных отраслей», — заявил председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксёнов.