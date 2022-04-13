На Курской АЭС будут производить изотоп кобальт-60
Курчатов, Курская область, 13 апреля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Участники общественных слушаний поддержали проект производства изотопа кобальт-60 на Курской АЭС, сообщила пресс-служба областной администрации. Материалы обоснования лицензии направят на государственную экологическую экспертизу. Такая процедура была необходима, чтобы станция получила лицензию на выпуск новой продукции.
Кобальт-60 применяют для стерилизации медицинских инструментов и материалов, защиты пищевых продуктов от вредоносных бактерий, для стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур, обеззараживания и очистки промышленных стоков.
Процесс превращения поглотителя кобальт-59 в 60-й изотоп длится от 3,5 года до пяти лет, первая партия была загружена в ноябре 2018 года на четвёртом блоке Курской АЭС.