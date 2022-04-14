Тегеран, 14 апреля, 2022, 07:27 — ИА Регнум. 12 апреля Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи подчеркнул, что «несмотря на политику США и их соратников, а также желание предать забвению палестинское дело и заставить народы мира забыть о существовании земли под названием Палестина, палестинское дело с каждым днем приобретает все большее значение». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Khamenei.ir Али Хаменеи

Верховный лидер сделал это заявление на встрече с правительственными чиновниками Исламской Республики Иран в десятый день месяца Рамадан.

Во время встречи аятолла Хаменеи подтвердил, что переговоры в Вене проходят в конструктивном ключе, однако США не выполнили своих обещаний по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и теперь зашли в тупик.

Согласно официальному сайту Khamenei. ir, он отметил: «Палестина жива. Несмотря на политику США и их соратников, желание предать забвению палестинское дело и заставить народы мира забыть о существовании земли под названием Палестина, палестинское дело с каждым днем приобретает все большее значение».

«Сегодня палестинская молодежь, живущая в границах 1948 года, в самом сердце оккупированной Палестины, восстала, и такая тенденция будет продолжаться. Победа будет за народом Палестины», — сообщил Верховный лидер.