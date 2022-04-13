Гавайи, США, 13 апреля 2022, 18:46 — REGNUM Супружеская пара, обвинившая несколько недель назад Эзру Миллера в проникновении в их жилище, теперь решила отозвать иск. Об этом 13 апреля пишет издание Independent.
При этом не уточняется, что именно послужило поводом для подобного решения супругов. Теперь актёр обвиняется лишь в недавнем хулиганстве на Гавайях (США).
Напомним, что в конце марта 2022 года Эзра Миллер был задержан полицией на Гавайях за неадекватное поведение в одном из местных баров. Позднее актёр был выпущен на свободу под залог, однако вскоре вновь нарушил закон, ворвавшись в чужое жилище.
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