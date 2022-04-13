Москва, , 17:51 — REGNUM Проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий лидера ЛДПР Владимира Жириновского внесла в Госдуму комиссия по мандатным вопросам, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

Госдума

Документом предлагается «считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Жириновского Владимира Вольфовича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической партией ЛДПР — Либерально — демократической партией России, 6 апреля 2022 года в связи с его смертью».

Госдума может принять решение на ближайшем пленарном заседании 19 апреля, следует из сопроводительных документов.

Лидер ЛДПР Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

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