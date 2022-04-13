Сургутский район, Югра, , 17:50 — REGNUM В Сургутском районе Югры несмотря на внешние обстоятельства активно развивается строительная отрасль. Об этом сообщает директор департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района Оксана Виер.

На стройке Цитата из к/ф «Высота». Реж. Александр Зархи. 1957. СССР

По её словам, по данным за первый квартал 2022 года Сургутский район ввёл 45% от годового плана.

«Если у нас годовой план стоит 60 тысяч кв. метров, то на сегодня мы ввели 27 тыс. кв. метров уже», — уточнила Виер.

Она также отметила, что строительная сфера особенно подвержена изменениям в части роста цен. Поэтому застройщикам оказывают ряд мер поддержки, которые помогают им компенсировать часть затрат при возведении объектов.

«У каждого муниципального образования есть земельные участки, которые принадлежат на плане собственности, а также земельные участки, на которые права разграничены. Но тем не менее, мы обладаем полномочиями сдавать в аренду. Единственное, что арендная плата начисляется по формуле, которую определяет субъект. По данным договорам установлен мораторий по начислениям, выставлению пени и штрафов, которые были начислены с 1 апреля 2022 года по 30 сентября 2022 года. Будет снижен размер арендной платы, которая будет начислена в период с апреля по 30 сентября 2022 года путём применения коэффициента 0,5. Если говорить условно, то арендная скидка составит 50% от арендной стоимости за земельный участок», — пояснила Оксана Виер.

Также администрация Сургутского района вводит меру поддержки для концессионеров. Это – арендная плата за землю.

«Раньше был установлен коэффициент по норме 0,087. То есть, практически 1% от кадастровой стоимости. В настоящим момент стоимость арендной платы в год будет составлять один рубль. Также будет полностью исключены штрафы и пени по данным договорам в аналогичные периоды с округом», — заявила директор районного департамента строительства.

Она напомнила, что внесены изменения в градостроительный кодекс и общественные обсуждения. Ранее эти процедуры длились от месяца до трёх, сейчас они будут проходить до месяца и строительный процесс сможет сократиться.