Тегеран, 14 апреля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. 12 апреля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что консульства Ирана в Афганистане открыты и продолжают свою деятельность. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

Что касается деятельности посольства Исламской Республики Иран в Кабуле и его консульств в других городах Афганистана, Хатибзаде отметил, что все консульства Исламской Республики в этой стране открыты и продолжают свою деятельность.

Он подчеркнул, что ожидается, что правящая афганская администрация обеспечит полную безопасность дипломатов и дипломатических представительств Исламской Республики в Афганистане.

11 апреля были атакованы иранские дипломатические представительства в афганской столице Кабуле и третьем по величине городе Герате.

Менее 15 граждан Афганистана собрались у посольства Ирана в Кабуле, в то время как значительное число протестующих собралось у иранского консульства в Герате, скандируя лозунги и бросая камни в здание.