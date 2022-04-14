Тегеран, , 07:24 — REGNUM 12 апреля министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что организованные покушения, предпринятые в Герате и Кабуле, были направлены на нанесение ущерба ирано-афганским отношениям. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

В ответ на ситуацию на границах Ирана и недавние инциденты в Афганистане Вахиди заявил, что целью этих движений является нанесение ущерба ирано-афганским связям.

Ссылаясь на глубоко укоренившуюся историю и хорошие отношения между двумя народами, он подчеркнул, что иранцы всегда хорошо принимали афганских гостей, отметив, что афганские официальные лица должны позаботиться о сложившейся ситуации.

11 апреля были атакованы иранские дипломатические представительства в афганской столице Кабуле и третьем по величине городе Герате.

Менее 15 граждан Афганистана собрались у посольства Ирана в Кабуле, в то время как значительное число протестующих собралось у иранского консульства в Герате, скандируя лозунги и бросая камни в здание.