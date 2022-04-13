Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Итальянская компания Fererro рекомендовала потребителям в США утилизировать некоторые из своих шоколадных продуктов Kinder из-за опасений, связанных с возможным заражением сальмонеллой, сообщает 13 апреля Reuters.

Шоколад Letizia Piatti

На прошлой неделе компания также отозвала некоторые партии шоколадных яиц Kinder с рынка США после того, как на предприятии, где они производятся, была обнаружена вспышка сальмонеллы.

Ранее по этой же причине партии шоколадных яиц Kinder были отозваны с рынка Австралии и Албании.

Руководство итальянской фирмы призвало американцев утилизировать конфеты Kinder Happy Moments в молочном шоколаде и ассорти хрустящих вафель, а также Kinder Mix Chocolate Treats Basket. Отмечается, что другие товары компании не угрожают здоровью покупателей.

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