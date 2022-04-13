Москва, , 17:44 — REGNUM Евросоюз не сможет в ближайшие годы отказаться от закупки российской нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил экономист Сергей Хестанов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, на то, чтобы отказаться от «чёрного золота» из России ЕС понадобится минимум один – два года. Более того, для возмещения объемов, которые на мировой рынок поставляет Россия, вероятно, нужно будет снять санкции с Венесуэлы и Ирана.

«Часть потенциальных санкций, которые бы на практике были опасны, в основном это санкции применительно к российской нефти, их реализовать на практике потребуется какое-то время. Мне кажется минимальный срок, даже если игнорировать экономические последствия это один – два года. Примерно столько времени потребуется на перестройку логистики, системы поставок, чтобы отказаться от заметной доли российских энергоносителей», — сказал Хестанов.

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