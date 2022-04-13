Москва, 13 апреля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Евросоюз не сможет в ближайшие годы отказаться от закупки российской нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил экономист Сергей Хестанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По мнению эксперта, на то, чтобы отказаться от «чёрного золота» из России ЕС понадобится минимум один – два года. Более того, для возмещения объемов, которые на мировой рынок поставляет Россия, вероятно, нужно будет снять санкции с Венесуэлы и Ирана.

«Часть потенциальных санкций, которые бы на практике были опасны, в основном это санкции применительно к российской нефти, их реализовать на практике потребуется какое-то время. Мне кажется минимальный срок, даже если игнорировать экономические последствия это один – два года. Примерно столько времени потребуется на перестройку логистики, системы поставок, чтобы отказаться от заметной доли российских энергоносителей», — сказал Хестанов.