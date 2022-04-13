Москва, , 17:45 — REGNUM Законопроект, упрощающий получение разрешения на временное проживание (РВП) в России для переселенцев в соответствии с международными соглашениями, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Константин Затулин, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Действующий закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» даёт право всем «переселенцам по соглашениям» получить РВП без квоты по прибытию в Россию. После восьми месяцев проживания с РВП у них появляется право подать заявление на получение вида на жительство, которое рассматривается четыре месяца. Таким образом, только через год после переезда иностранные граждане этой категории могут получить вид на жительство, отметил Затулин.

На протяжении этого года люди остаются без пособий и пенсионного обеспечения, вплоть до получения вида на жительство их возможности сильно ограничены.

Для тех «переселенцев по соглашениям», кто имеет на территории России в собственности жилое помещение, затяжка получения ими вида на жительство парламентарию представляется неоправданной и является противозаконной.

Предлагается поправка, которая позволяет переселенцам — иностранным гражданам и лицам без гражданства, переезжающих в Россию на постоянное место жительства в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев («переселенцам по соглашениям»), имеющим собственное жилье в РФ, получить вид на жительство без предварительного получения разрешения на временное проживание (РВП).

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