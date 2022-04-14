Тегеран, , 07:22 — REGNUM 12 апреля министр здравоохранения Ирана Бахрам Эйноллахи подчеркнул, что Иран был признан одной из 10 ведущих стран с точки зрения борьбы с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

На заседании парламента Эйноллахи ответил на вопросы законодателей, отметив, что он посетил 41 провинцию по всей исламской стране и узнал, что в результате всесторонних усилий, предпринятых администрацией президента Ибрагима Раиси в области здравоохранения, число погибших за последние месяцы значительно сократилось.

По его словам, в начале пребывания администрации в должности многие пациенты были госпитализированы, а число ежедневных смертельных случаев достигало 700, когда людей призывали соблюдать медицинские протоколы и ограничения, а страна страдала от нехватки вакцин для сдерживания инфекции, однако усилия людей, парламента и администрации принесли свои плоды.

Он также указал на согласие, выраженное Верховным лидером аятоллой Сейедом Али Хаменеи в его новогодней речи, с успехом в сдерживании COVID-19, отметив, что иранцы радостно встретили Новый год.

По словам министра здравоохранения, предприятия и школы вновь открылись с разрешения Национального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.