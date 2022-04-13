Белгород, 13 апреля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Белгороде продлится ещё неделю, об этом сообщил 13 апреля в соцсетях мэр Антон Иванов.

Батарея

Предполагалось, что батареи начнут остывать в жилых домах с 14 апреля. В социальных сетях пользователи обратили внимание, что как раз с этого дня в регионе начнётся кратковременное похолодание.

«Мнения горожан услышал – принял решение продлить отопительный сезон в Белгороде. Предварительно до 18 апреля, а при необходимости — до 24 апреля», — написал мэр в телеграм-канале.

Такое же решение принял глава Белгородского района.