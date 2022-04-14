Тегеран, 14 апреля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. 12 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 678 человек, причем 28 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 28 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 140 678», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 2737 новых случаев заражения COVID-19, при этом 378 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 927 042 пациента из общего числа 7 197 505 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 1411 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 116 410 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 227 374 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.