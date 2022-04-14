Тегеран, , 07:18 — REGNUM 12 апреля глава исследовательского центра при иранском парламенте Бабак Негахдари приветствовал основы научного сотрудничества между Ираном и Венгрией, подчеркнув важность развития сотрудничества в этой области. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Выступая на встрече с послом Венгрии в Иране Золтаном Варга-Хашоницем, Негахдари упомянул о долгосрочных дипломатических отношениях между двумя странами и выразил надежду на развитие всесторонних отношений в ближайшем будущем.

Он также призвал активизировать сотрудничество в экономической, торговой, промышленной и научной сферах. Иранский представитель описал обучение около 2500 иранских студентов в Венгрии как признак научного сотрудничества.

Между тем Варга-Хашониц также выразил надежду на развитие всеобъемлющих отношений с Ираном. Кроме того, он призвал к обмену опытом в области исследований.