Тегеран, , 07:18 — REGNUM 12 апреля администрация Исламской Республики рассмотрела возможность отмены визовых требований для зрителей, путешествующих между Катаром и Ираном во время чемпионата мира по футболу 2022 года, заявил иранский министр. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Министр культурного наследия, ремесел и туризма Эззатолла Заргами заявил, что окончательное решение о временной отмене визы на чемпионат мира в Катаре будет принято на заседании кабинета министров во главе с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

Министр туризма также упомянул предложение о размещении зрителей чемпионата мира на двух островах Киш и Кешм на юге Ирана, отметив, что это спортивное мероприятие является хорошей возможностью проложить путь для посещения иностранными туристами иранских свободных зон.

Что касается преимуществ южных островов, Заргами утверждает, что такие острова, как Киш и Кешм, имеют соответствующую инфраструктуру и близость к месту проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, чтобы успешно принять болельщиков спортивного события.

Далее член кабинета министров сообщил, что было проведено несколько совещаний для принятия решений о юридических процедурах отмены визовых требований для зрителей из Катара на время проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.