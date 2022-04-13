Хвалынский район, Саратовская область, 13 апреля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. В жилых домах поселка Возрождение Хвалынского района Саратовской области длительное время отсутствует водоснабжение. По факту прекращения подачи воды прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Admnvrsk.ru Кран

Установлено, что администрация Возрожденческого муниципального образования Хвалынского района не приняла должные меры по обеспечению водоснабжением жителей поселка. По данному факту прокуратурой внесено представление.

В отношении директора МУМП «Возрожденческое» возбуждено административное производство.

Губернатор области Валерий Радаев 13 апреля отреагировал на коммунальную аварию на водопроводных сетях в Хвалынском районе. Он подчеркнул, что местные власти неделю не могут ее ликвидировать, а от жителей поступает множество жалоб.

«Случай — вопиющий: пассивность главы, затягивание сроков, нежелание обращаться за помощью в министерства. Я уже отправил в район профильных зампреда и министров. Сейчас заслушаю о результате. Обращаюсь ко всем муниципальным главам: так делать категорически нельзя! Мало того, что оперативно не смогли справиться собственными силами, так еще и воды в рот набрали, не сочли нужным сигнализировать. А страдают — люди. Это безобразие! И никаких оправданий я не принимаю», — заключил губернатор.

Прибывший на место аварии министр строительства Саратовской области Павел Мигачев заверил, что восстановительные работы завершатся в ближайшие часы и начнется подача воды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в сельских населенных пунктах Саратовской области построят станции очистки воды. В 2022 году объем финансирования мероприятий по федеральному проекту «Чистая вода» составит 392,8 млн рублей.

Читайте также: В саратовских сёлах появятся станции очистки воды