Владимир, 13 апреля 2022, 17:40 — REGNUM Во Владимирской области будет сформирован кадровый резерв для предприятий региона. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Для решения вопросов кадрового обеспечения работодателей, имеющих отложенную потребность в работниках, создана рабочая группа по разработке и апробации новых сервисов. Обсуждаются способы получения информации о карьерных намерениях учеников выпускных классов средних образовательных учреждений и механизм получения обратной связи с выпускниками, поступившими в учебные заведения за пределами области.