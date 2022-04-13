Владимир, , 17:40 — REGNUM Во Владимирской области будет сформирован кадровый резерв для предприятий региона. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

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«Если раньше для удовлетворения кадровых запросов работодателей было достаточно имеющейся базы соискателей, то теперь встаёт вопрос расширения кадровых ресурсов. По сути мы говорим о формировании базы данных кадрового резерва. Это новое для нас направление. Владимирская область выступает в роли первопроходца в этом вопросе», − прокомментировала заместитель директора департамента труда и занятости населения Мария Мальцева.

Для решения вопросов кадрового обеспечения работодателей, имеющих отложенную потребность в работниках, создана рабочая группа по разработке и апробации новых сервисов. Обсуждаются способы получения информации о карьерных намерениях учеников выпускных классов средних образовательных учреждений и механизм получения обратной связи с выпускниками, поступившими в учебные заведения за пределами области.