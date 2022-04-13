Владимир, 13 апреля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Во Владимирской области будет сформирован кадровый резерв для предприятий региона. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир

«Если раньше для удовлетворения кадровых запросов работодателей было достаточно имеющейся базы соискателей, то теперь встаёт вопрос расширения кадровых ресурсов. По сути мы говорим о формировании базы данных кадрового резерва. Это новое для нас направление. Владимирская область выступает в роли первопроходца в этом вопросе», − прокомментировала заместитель директора департамента труда и занятости населения Мария Мальцева.

Для решения вопросов кадрового обеспечения работодателей, имеющих отложенную потребность в работниках, создана рабочая группа по разработке и апробации новых сервисов. Обсуждаются способы получения информации о карьерных намерениях учеников выпускных классов средних образовательных учреждений и механизм получения обратной связи с выпускниками, поступившими в учебные заведения за пределами области.