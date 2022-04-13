Вашингтон, 13 апреля 2022, 17:39 — REGNUM Администрация Байдена утвердила новый пакет военной помощи украинским нацистам на общую сумму $750 млн, сообщает 13 апреля интернет-издание The Hill со ссылкой на неназванный источник в Белом доме.
По утверждению издания, речь идёт о поставках вооружений из наличия армии США, которые будут включать передачу артиллерийских орудий.
Отмечено, что сроки начала этих поставок пока неясны.
По данным других СМИ, официальное заявление Белого дома по этому поводу ожидается 13 апреля.
Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге более тысячи горожан оказали гуманитарную помощь жителям Донбасса