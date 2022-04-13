Вашингтон, 13 апреля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Администрация Байдена утвердила новый пакет военной помощи украинским нацистам на общую сумму $750 млн, сообщает 13 апреля интернет-издание The Hill со ссылкой на неназванный источник в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

По утверждению издания, речь идёт о поставках вооружений из наличия армии США, которые будут включать передачу артиллерийских орудий.

Отмечено, что сроки начала этих поставок пока неясны.

По данным других СМИ, официальное заявление Белого дома по этому поводу ожидается 13 апреля.