Руидозо, , 17:45 — REGNUM Один из курортных городов американского штата Нью-Мексико пострадал от лесного пожара, в связи с чем власти эвакуировали жителей, сообщает 13 апреля Reuters.

Пожар Pexels

Пожар быстро обхватил более 60 квадратных километров города Руидозо, когда порывы ветра превысили 112 км/ч. В результате были уничтожены 19 строений и один жилой дом.

Власти эвакуировали большую часть города, в котором проживают порядка 8000 человек.

Отметим, что штат не первый раз страдает от лесных пожаров на фоне экстремальной засухи.