Тегеран, 14 апреля, 2022, 07:16 — ИА Регнум. 12 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что йеменский народ сам способен решить свою судьбу умом и духом сопротивления. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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На встрече с представителем правительства национального спасения Йемена в Тегеране иранский дипломат выразил обеспокоенность критической ситуацией в Йемене и подчеркнул необходимость снятия блокады против страны, а также установления долгосрочного прекращения огня.

Амир Абдоллахиан также подчеркнул важность подготовки почвы для межйеменского диалога, чтобы решить собственную судьбу.

Представитель Йемена Ибрагим аль-Дайлами высоко оценил позицию официальных лиц Ирана в поддержке йеменского народа и проинформировал иранского министра о текущей ситуации в стране, призвав международное сообщество обратить внимание на существующие проблемы в ближневосточном регионе.