Ямусукро, , 17:39 — REGNUM Правительство Кот-д’Ивуара во главе с Патриком Аши отправлено в отставку, сообщает 13 апреля Abidjan.

Флаг Кот д'Ивуара Pixabay.com

Как заявил президент страны Алассан Уаттара, после 18 апреля будет назначен новый премьер-министр. Им будет сформировано новое правительство примерно их 30 человек.

Напомним, Аши стал премьер-министром после того, как его предшественник Амед Бакайоко чуть более года назад скончался от онкологического заболевания.

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