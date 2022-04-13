Ямусукро, 13 апреля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Правительство Кот-д’Ивуара во главе с Патриком Аши отправлено в отставку, сообщает 13 апреля Abidjan.

Pixabay.com Флаг Кот д'Ивуара

Как заявил президент страны Алассан Уаттара, после 18 апреля будет назначен новый премьер-министр. Им будет сформировано новое правительство примерно из 30 человек.

Напомним, Аши стал премьер-министром после того, как его предшественник Амед Бакайоко чуть более года назад скончался от онкологического заболевания.