Тегеран, 14 апреля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. 12 апреля министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Афганистана в Тегеране и проинформировало его о прекращении консульской деятельности Ирана в соседней стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

Генеральный директор департамента министерства иностранных дел Ирана по Южной Азии вызвал временного поверенного в делах Афганистана в Тегеране, чтобы выразить свой протест в связи с нападениями на дипломатические представительства Ирана в Кабуле и Герате.

Чиновник напомнил афганскому посланнику об ответственности правительств за обеспечение безопасности дипломатических представительств, призвав к законному наказанию нападавших.

Он также проинформировал афганского дипломата о том, что консульские отделы дипломатических представительств Ирана в Афганистане будут закрыты до дальнейшего уведомления, когда министерство иностранных дел Афганистана обеспечит безопасность представительств.