Красноармейский район, Челябинская область, 13 апреля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В Красноармейском райсуде Челябинской области судят 55-летнего гражданина, обвиняемого в сексуальном насилии над девятью воспитанниками интерната. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Установлено, что преступная деятельность велась 2014–2017 годах. 13 апреля в суде состоялись прения сторон. Прокуратура потребовала назначить гражданину 24 года заключения, в том числе десять лет в тюрьме.

Также прокуратура поддержала иски о взыскании с него морального вреда в размере 16 млн рублей.

Сам подсудимый отрицает вину. Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился в начале 2018 года. Тогда некоторые воспитанники местного интерната рассказали взрослым о том, что подвергались сексуальному насилию.