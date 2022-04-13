Москва, , 17:36 — REGNUM Худшего момента для введения акциза на безалкогольные напитки с высоким содержанием сахара не придумать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Инициатива полностью противоречит антикризисным мерам правительства по поддержке бизнеса, у которого и так жизнь не сахар. Введение акцизов приведет к сокращению производства, рабочих мест и росту цен. На это указывает и Минсельхоз, и производители, которые прямо заявили, что весь акциз перенесут в цену товаров, то есть на плечи потребителей», — отметил Миронов.

Минфин решил ввести налог на безалкогольные напитки с содержанием сахара. На 14 апреля намечено совещание с участием производителей.

«Надеюсь, что на этом совещании решат отказаться от этой идеи, которую Минфин муссирует с 2016 года. Худшего момента для ее реализации просто не придумать», — констатировал парламентарий.

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